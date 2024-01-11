Отражены десятки вражеских атак, штурм оккупантов на левом берегу Днепра провалился – Генштаб

Российские оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, однако их штурмовые действия провалились – украинские защитники отбили атаки врага. В течение 687 суток полномасштабной войны произошло 56 боевых столкновений.

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Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции и наносят врагу потери. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 11 января.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском в направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них: Клюсы, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Голышевское, Садки, Запсилье, Степок, Ездецкое Сумской области; Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе: Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 6 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безрезультатно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности: Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области, где враг безрезультатно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них: Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись: Берислав, Херсон, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области, также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов:Тягинка, Ивановка, Крынки, Велетенское.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 3 безрезультатных штурмовых действия на позиции украинских войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Атаки россиян

В течение суток враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункта управления и 1 состава боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского оккупанты ведут подготовку к возобновлению наступательных действий на Северском направлении. Оперативная ситуация на Востоке остается сложной.

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