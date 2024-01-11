Сырский: ситуация на востоке тяжелая, враг готовится возобновить наступление на Северском направлении

Российские оккупационные войска ведут подготовку к возобновлению наступательных действий на Северском направлении. Оперативная обстановка на востоке остается сложной.

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В то же время Силы обороны по всем направлениям крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил, что войска РФ продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "Шторм" и осуществляет формирование штурмовых рот", – добавил командующий.

Также захватчики не оставляют попыток вытеснить подразделения украинской армии из Купянского леса и захватить Синьковку, целью блокирования Купянска, но благодаря действиям украинских защитников враг несет значительные потери, несмотря на это, пытается нарастить усилия прежде всего за счет человеческого ресурса.

На Лиманском направлении путинская армия проводит наступательные действия, чтобы вытеснить украинские войска за реку Черный Жеребец, совершает интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, враг перемещает с территории России в этот район дополнительные штурмовые роты и производит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях, также пытается проводить разминирование путей выдвижения.

Сырский добавил, что Серебрянское лесничество вблизи Кременной в Луганской области продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь.

Кроме того, в районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец - Донбасс. С севера Бахмута захватчики пытаются совершать штурмовые действия в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "добровольческого корпуса", а также благоприятные условия для наступления на Час Яр. Также российская армия пытается восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота.

Сырский заверил, что, несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага , украинские воины во всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери.

"Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя своей целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов", – резюмировал он.

Напомним, в последние месяцы Украина активизировала строительство укреплений и переводит свои военные операции против России в более оборонительную плоскость. Все строящиеся сооружения имеют целью помочь Силам обороны выдержать атаки и восстановить свои силы.

Также в ВСУ наращивают системы связи в Северной операционной зоне с целью надежного и непрерывного управления. Сейчас проходят тренировки отдельных групп специалистов-связных в звене "бригада - батальон".

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