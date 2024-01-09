В целях надежного и непрерывного управления: в ВСУ наращивают системы связи в Северной операционной зоне. Фото

В Вооруженных силах Украины наращивают системы связи в Северной операционной зоне. Это делается в целях надежного и непрерывного управления.

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Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВС Украины. Сейчас проходят тренировки отдельных групп специалистов-связных в звене "бригада – батальон".

В рамках учебной программы украинские военные проводят радиотренировку, развертывание полевых узлов связи и построение радиорелейных направлений и сетей.

Отмечается, что еженедельно проводится несколько тренировок на уровне бригад и группировок войск. Военнослужащие, в частности, поддерживают навыки развертывания техники, отладки телефонии, передачи данных, радиосвязи, спутниковой связи и всех сервисов для бесперебойной работы пунктов управления.

Кроме того, во время строительства фортификационных сооружений на севере Украины, подразделения связи из состава полевых узлов связи обеспечивают коммуникацию инженерным подразделениям путем развертывания дополнительных радиосетей и сетей телефонной связи.

Следует отметить, что страна-агрессор Россия держит у северных границ Украины 19 тысяч своих военных. Этот контингент сосредоточен в границах Сумской и Черниговской областей со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала июня 2022 года на севере Украины было установлено более 500 тысяч противотанковых мин на главных направлениях возможного наступления российских оккупационных войск. В целом плотность минно-взрывных заграждений в Северной операционной зоне была увеличена в 16 раз.

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