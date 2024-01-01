Наев: на севере установлено более полумиллиона противотанковых мин

С начала июня 2022 года на севере Украины было установлено более 500 тысяч противотанковых мин на главных направлениях возможного наступления российских оккупационных войск. В целом плотность минно-взрывных заграждений в Северной операционной зоне была увеличена в 16 раз.

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В настоящее время проводятся мероприятия по улучшению оборудования оборонных линий, а также обслуживанию и укреплению инженерных барьеров. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

На севере были созданы противотанковые минные поля, расставлены группы противотанковых мин. Также были установлены комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасы, минированные завалы и прочее. Кроме того, были установлены невзрывные заграждения и подготовлены к уничтожению в случае опасности объекты транспортной сети, а именно мосты и дороги.

Также, по решению Ставки верховного главнокомандующего, продолжаются работы по усовершенствованию фортификационных сооружений на позициях второй линии обороны при активной помощи местных органов власти.

"Мы совместно создаем условия для того, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне стала абсолютно непроходимой для вражеских сил. В тесном взаимодействии с главами военных администраций мы строим военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, устанавливаем дополнительные камеры наблюдения. Эта работа проводилась в режиме 24/7 все 365 дней в году", – отметил Наев.

Также было организовано постоянное сотрудничество с военными администрациями по защите критических объектов инфраструктуры путем размещения дополнительных оборонных сооружений и оборудования, а также увеличения численности подвижных групп противовоздушной обороны.

Наев также отметил, что, несмотря на интенсивные перемещения воинских частей и подразделений противника по территории Беларуси и западных областей РФ в течение первого полугодия, мониторинг активности противника показывает отсутствие признаков формирования новых ударных военных групп.

Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев показал, как украинские защитники вблизи границы с Беларусью отрабатывают готовность дать отпор противнику. Он отметил, что ситуация спокойная, однако может измениться в любой момент.

Напомним, в командовании ОС рассказали, что на всех господствующих высотах у границы с Беларусью активно идут строительные работы. Обустройство оборонных позиций осуществляется согласно решению Ставки верховного главнокомандующего.

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