Россия держит на северных границах Украины военный контингент: в Силах обороны оценили вероятность нового наступления на Киев

Страна-агрессор Россия держит возле северных границ Украины 19 тысяч своих военных. Этот контингент сосредоточен в пределах границы Сумской и Черниговской областей со стороны РФ.

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Об этом в понедельник, 8 января, в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны северного направления Юрий Повх. Он оценил вероятность нового наступления врага с севера, целью которого снова может быть попытка захвата Киева.

"Этот показатель не изменялся уже в течение нескольких месяцев, поэтому говорить о том, что есть признаки создания ударных группировок со стороны врага, не приходится", – подчеркнул Повх.

По его словам, этот российский контингент – это не ударная сила, способная совершить прорыв наших укреплений, а войска прикрытия границы.

Спикер рассказал о ситуации на северном направлении, отметив, что враг использует там ствольную артиллерию, 120-мм минометы, FPV-дроны и время от времени применяет авиацию. В основном войска РФ ведут беспокоящий огонь, отметил он.

Наши Силы обороны, которые защищают от россиян государственную границу, бдительно несут службу и предотвращают попытки прохода вражеских ДРГ. "Контроль над государственной границей является постоянным", – заверил Повх.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала июня 2022 года на севере Украины было установлено более 500 тысяч противотанковых мин на главных направлениях возможного наступления российских оккупационных войск. В общей сложности плотность минно-взрывных заграждений в Северной операционной зоне была увеличена в 16 раз.

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