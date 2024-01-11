Украина на фронте смещает фокус на оборону, возведение защитных сооружений преследует несколько целей – Reuters

В последние месяцы Украина активизировала строительство укреплений и переводит свои военные операции против России в более оборонительную плоскость. Все строящиеся сооружения имеют целью помочь Силам обороны выдержать атаки и восстановить свои силы.

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Об этом сообщило издание Reuters. Там отметили, что защитники роют окопы, в частности, вблизи Купянска на Харьковщине.

"Пока войска двигаются, пересекают поля, можно обойтись без укреплений. Но когда войска останавливаются, нужно немедленно зарываться в землю", – рассказал журналистам инженер украинской армии с позывным "Рысь".

Издание напомнило, что президент Владимир Зеленский еще в ноябре сообщил, что Украина "значительно усиливает" оборонные укрепления.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что украинские воины, удерживающие позиции на левобережье Херсона, демонстрируют исключительное мужество и героизм. Оккупанты отчаянно пытаются выбить украинцев из занимаемых плацдармов, однако все усилия остаются безрезультатными.

"В таких трудных условиях вести оборонительные бои на небольшом плацдарме – это подвиг, это невероятный пример героизма", – подчеркнул Селезнев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что за 10 лет войны РФ в Украине возможности нашей армии существенно выросли. Защитники отказались от каких-либо условностей и ограничений и применяют весь арсенал имеющихся средств.

– Также в ВСУ наращивают системы связи в Северной операционной зоне в целях надежного и непрерывного управления. Сейчас проходят тренировки отдельных групп специалистов-связистов в звене "бригада – батальон".

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