'Возможности украинской армии за 10 лет войны серьезно выросли': Селезнев объяснил, что стоит за 'бавовной' в России

За 10 лет войны, продолжающейся в Украине, возможности нашей армии существенно выросли. Наши защитники отказались от каких-либо условностей и ограничений и сейчас применяют весь арсенал имеющихся средств.

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Неизменным остается единственное – украинские военные не работают против гражданского населения РФ. Все случаи гибели мирных жителей, случавшиеся в России в последнее время, являлись результатом неудачной работы ПВО оккупантов. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Он отметил, что всю "бавовну", которая случалась в РФ в последние дни, пока нельзя объяснить последствиями работы Сил обороны, поскольку Украина не заявляла о своей причастности к этим событиям. В то же время совершенно очевидно, что случаются они не просто так.

"За этим стоят определенные силы, действия которых направлены на максимальное ослабление военного потенциала, возможностей военной промышленности и создание серьезных проблем для военно-политического руководства России", – отметил эксперт, допустив, что речь идет об "асимметричных действиях украинских сил обороны".

Комментируя взрывные события последних дней в российском Белгороде, Селезнев отметил, что в гибели гражданского населения виновны исключительно ПВО РФ.

"Когда россияне сбивают наши дроны или ракеты, они также меняют курс с намеченных военных объектов и прилетают туда, куда прилетают. То есть разрушения, которые случались в предновогодние дни в Белгороде и области, на совести российских операторов систем ПВО", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 декабря в российском Белгороде прозвучала серия мощных взрывов. В ISW отметили, что оккупанты по традиции отчитались, что сбили все цели, но на самом деле были поражены многие запланированные украинскими военными объекты.

– 25 декабря в Белгородской области России пожаловались на атаку дрона-камикадзе. В результате удара пострадали несколько оккупантов.

– 4 января в Москве произошел блекаут. Сразу в трех районах города исчезло электричество, водоснабжение и отопление, в то время как в столице РФ стоял 25-градусный мороз.

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