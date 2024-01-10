"Оборонительные бои на небольшом плацдарме – это подвиг": Селезнев назвал фактор, от которого зависит успех ВСУ на левобережье Херсощины

Украинские воины, удерживающие позиции на левобережье Херсонщины, демонстрируют поразительные мужество и героизм. Российские войска отчаянно пытаются выбить украинцев с занимаемых плацдармов, однако все усилия остаются безуспешными.

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В то же время, для развития успеха Сил обороны на левом берегу Днепра крайне важна стабильная логистика, а именно по ней в последнее время особенно сильно бьют российские оккупанты. О ситуации на левобережье в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Он отметил, что одну из ключевых ролей в удержании плацдармов Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины играют украинские пехотинцы. И держат они там позиции в очень сложных условиях.

"Они (морские пехотинцы. – Ред.) по праву считаются лидерами этих процессов – боевых действий, ведущихся в районе населенного пункта Крынки. Думаю, они будут внесены яркой страницей в историю российско-украинской войны. В таких тяжелых условиях вести оборонительные бои на небольшом плацдарме – это подвиг, это невероятный пример героизма", – подчеркнул Селезнев.

Эксперт добавил, что такой же героизм проявляют и воины из других подразделений Сил обороны. Закрепление на левобережье, по его словам, начинали украинские спецназовцы, в частности, воины 73-го центра морских операций, дислоцирующегося в Очакове Николаевской области.

Проявили себя там и защитники из рядов Государственной пограничной службы Украины.

"Первыми, кто фактически создал, долгое время удерживал и до сих пор удерживает плацдарм на левом берегу Днепра, были украинские пограничники. Думаю, о действиях наших пограничников следует говорить как о примере невероятного мужества и героизма. Есть там и подразделения территориальной обороны украинской армии, которые также действуют на этих плацдармах", – добавил Селезнев.

Украинцы на левобережье Херсонщины изрядно донимают российских захватчиков. Враг непрерывно пытается ликвидировать плацдармы украинских воинов, однако безуспешно.

"Все атаки противника отражаются украинской армией, причем благодаря синхронизированной работе действующих с правого берега украинских артиллеристов и украинских морских пехотинцев и представителей других формирований Сил обороны Украины. Они уничтожают все штурмовые подразделения противника, в частности его бронетехнику", – сказал Селезнев.

Он снова отметил героизм и мужество воинов на оккупированной части Херсонщины. И назвал главное условие успеха операции на левобережье: крайне важно, чтобы там была обеспечена стабильная логистика.

Понимают важность логистики и россияне.

"Я видел сообщения о том, что сейчас россияне переключили все свои усилия на то, чтобы работать логистическими маршрутами по всем кораблям, катерам и другим плавсредствам, с помощью которых осуществляется логистика с правого берега на левый. То есть фактически ситуация близка к кризисной, однако сопротивление украинской армии на этом участке фронта продолжается, а россияне продолжают нести серьезные потери", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в ISW рассказали о больших проблемах у российских войск на левобережье Херсонщины. Захватчики жалуются на плохую коммуникацию с командованием, нехватку средств РЭБ для противодействия украинским дронам и на то, что Силы обороны Украины уничтожают до 90% российской техники в районе Крынок.

Также сообщалось, что в России снова раздаются призывы о масштабном наступлении на Харьковщину. Россияне требуют создания в этом регионе "буферной зоны" во избежание обстрелов Белгородской области с территории Украины. Однако состояние российской армии сегодня не позволяет ей успешно производить подобные широкомасштабные наступательные операции.