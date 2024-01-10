Ситуация на левом берегу близка к кризисной, морпехи держат Крынки и массово минусуют врага: интервью с Селезневым

Когда в октябре 2023 года стало известно о том, что подразделения украинской армии десантировались на левый берег Днепра, эту миссию часто называли "самоубийственной" и прогнозировали, что долго существовать она не сможет. Тем не менее, спустя три месяца украинские защитники по-прежнему присутствуют на левом берегу и ведут активную оборону этого участка фронта. В частности, в Крынках, где российская оккупационная армия несет колоссальные потери.

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Костяк Сил обороны на левобережье составляют морские пехотинцы. Есть также подразделения спецназа, пограничники и бойцы Территориальной обороны. В настоящее время ситуация здесь близка к критической, но защитники Украины продолжают удерживать позиции, "минусовать" врага и демонстрировать невероятный героизм и мужество. Удастся ли и дальше удерживать позиции? Ключевой вопрос здесь – стабильная логистика. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– 4 января в Москве произошел блэкаут. Сразу в трех районах города пропало электричество, водоснабжение и отопление. В новогоднюю ночь в столице России вспыхнул ангар с дизельным топливом на территории горнолыжного комплекса Lata-Trek. После серии массированных атак на Украину можно ли говорить об "отплате по Москве"? Можно ли отнести к ней эти случаи? Какими возможностями может располагать Украина?

– Прежде всего, украинская сторона не заявляла о своей причастности к "бавовне", которая полыхает в разных районах Москвы. Поэтому пока трактовать эту ситуацию как следствие действий украинских Сил обороны мы не можем.

Я понимаю, что всякий раз, когда "бавовна" случается на важных объектах критической инфраструктуры, на важных военных объектах российской армии, на объектах военной промышленности РФ, все это происходит не просто так. За этим стоят определенные силы, действия которых направлены на максимальное ослабление военного потенциала, возможностей военной промышленности и создать серьезные проблемы для военно-политического руководства России.

Ведь когда в самом сердце РФ, в Москве, десятки тысяч жителей остаются без электричества и теплоснабжения при низких температурах, это точно не способствует повышению рейтинга местной власти. Поэтому скорее всего мы имеем дело с асимметричными действиями украинских Сил обороны.

В любом случае возможности украинской армии за 10 лет войны серьезно возросли. Мне кажется, ключевой момент состоит в том, что мы отказались от каких-либо условностей и ограничений в части применения всего арсенала имеющихся у нас средств. Единственный предохранитель, который у нас совершенно четко работает – мы не работаем против гражданского населения, против мирных жителей РФ.

Те прилеты, которые в последнее время случаются по территории Белгорода и Белгородской области – это итог не очень эффективной работы российской системы ПВО. Мы фиксируем случаи прилета российских ракет, в том числе комплекса "Панцирь-С", по жилым домам в РФ. Когда россияне сбивают наши дроны, наши ракеты, они также изменяют курс с намеченных военных объектов и прилетают туда, куда прилетают. То есть те разрушения, которые случались в предновогодние дни в Белгороде и области, на совести российских операторов систем ПВО.

– В СБУ напомнили о том, как уже дважды Керченский мост был успешно атакован украинскими средствами и пообещали продолжение. Может ли мост быть разрушен уже текущей зимой, в частности, с учетом зимних штормов, ветров и других неблагоприятных для этого сооружения погодных факторов?

– Прогнозирование в плане разрушения или серьезного повреждения Керченского моста – это история крайне неблагодарная. Мы до сих пор не знаем, как скоро и в каких объемах мы получим военно-технические средства для реализации этого плана.

Мы видим четкую позицию правительства Германии, они не готовы передавать нам Taurus, а именно они являются ключевым элементом, который позволит нам серьезно повредить и даже уничтожить Керченский мост. Не спешат и наши американские партнеры принимать соответствующее решение в части передачи нам ракет ATACMS с боевой частью осколочно-фугасного типа и с возможностью их запуска на расстояние до 300 километров.

В таких условиях говорить о том, что в ближайшей перспективе может случиться вариант с разрушением Керченского моста, крайне непрофессионально. Как мы можем такое прогнозировать, если мы не имеем соответствующих ресурсов.

Пока вопрос передачи украинской армии соответствующих материально-технических средств будет разрешен, – а это, скорее всего, политическое решение может быть принять не ранее, чем в третьей декаде текущего месяца, а технически оно может быть реализовано уже в феврале, – прогнозировать уничтожение Керченского моста было бы некорректным.

Но давайте вспомним слова американского генерала Бена Ходжеса, который является сторонником такого варианта решения ситуации по Крыму: первое – уничтожение Керченского моста, второе – системное и методичное уничтожение вражеского военного потенциала в Крыму и Севастополе. Собственно, часть этих процессов уже происходит. Украинская армия использует другие ресурсы – те же ракеты Storm Shadow, беспилотные платформы, дроны-камикадзе морского и воздушного базирования.

Но для того, чтобы работать системно, методично и в полном объеме – как мы знаем, в Крыму, как минимум, 232 военных объекта, максимум которых сосредоточен на главной базе черноморского флота в Севастополе, – чтобы уничтожить всю эту военно-техническую инфраструктуру, необходимы ресурсы.

– Ситуация на левобережье Днепра продолжает активно развиваться. В последних сообщениях говорится о противостоянии в районе населенного пункта Крынки и о колоссальных потерях врага. Вспомните: как только стало известно о том, что украинские защитники оказались на левом берегу, их миссию называли "самоубийственной". Но они и по-прежнему удерживают позиции. Значит ли это, что шанс на успех на этом участке фронта действительно есть?

– Справедливости ради давайте все же вспомним, кто является участниками этих процессов – удержания плацдармов Сил обороны на левом берегу. Это морские пехотинцы. Они по праву считаются лидерами этих процессов – боевых действий, которые ведутся в районе населенного пункта Крынки. Думаю, они будут внесены яркой страницей в историю российско-украинской войны. В таких тяжелейших условиях вести оборонительные бои на небольшом плацдарме – это подвиг, это невероятный пример героизма.

Но на левом берегу действует также и ряд других подразделений. Начинали эту историю украинские спецназовцы, в том числе представители 73-го центра морских операций из Очакова. Первыми, кто фактически создал, долгое время удерживал и до сих пор удерживают плацдарм на левом берегу Днепра были украинские пограничники. Думаю, о действиях наших пограничников следует говорить как о примере невероятного мужества и героизма. Есть там и подразделения Территориальной обороны украинской армии, которые также действуют на этих плацдармах.

Фактически на сегодня большая часть российского оккупационного контингента, сосредоточенного на юге Херсонской области, озабочена тем, чтобы ликвидировать эти плацдармы украинской армии. Действуют они безуспешно. Все атаки противника отбиваются украинской армией, причем, благодаря синхронизованной работе украинских артиллеристов, действующих с правого берега, и украинских морских пехотинцев и представителей иных формирований Сил обороны Украины. Они уничтожают все штурмовые подразделения противника, в том числе его бронетехнику.

То, что происходит на левом берегу – яркий пример мужества и героизма наших воинов. А что касается перспектив, то, чтобы этот процесс имел развитие, нам необходима стабильная логистика.

Я видел сообщение о том, что сейчас россияне переключили все свои усилия на то, чтобы работать по логистическим маршрутам по всем кораблям, катерам и иным плавсредствам, с помощью которых осуществляется логистика с правого берега на левый. То есть фактически ситуация близка к кризисной, но тем не менее, сопротивление украинской армии на этом участке фронта продолжается, а россияне продолжают нести серьезные потери.