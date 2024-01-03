'На бис': в СБУ показали фильм о двух успешных поражениях Крымского моста и пообещали продолжение. Видео

В Службе безопасности Украины напомнили о том, как они уже дважды поразили незаконно возведенный оккупантами Крымский мост, соединяющий полуостров с территорией РФ. Первое поражение на счету СБУ имело место в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой.

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Во второй раз "бавовна" посетила Крымский мост в июле 2023 года благодаря морским дронам Sea Baby, это была совместная операция СБУ и ВМС ВСУ. Фильм под названием "Крымский мост. На бис" был опубликован на официальных страницах СБУ вечером в среду, 3 января.

"Россияне пытаются запугать украинцев ракетными обстрелами, но злость к врагу делает нас еще более сплоченными и сильными. И этот фильм как раз о законном ответе на террор", – отметили там.

Председатель СБУ Василий Малюк подчеркнул, что мост, который очень важен для врага, обречен. Он является законной военной целью для Украины. "Дальше будет много сюрпризов. И не только относительно Крымского моста", – сказал Малыш.

Разрушив Крымский мост, Украина лишила бы Россию возможности свободно перебрасывать на полуостров тяжелое вооружение и бронетехнику, в том числе танки, а также обеспечивать топливом и боеприпасами Черноморский флот России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что центром событий на фронте 2024 года будет Крым и связанное с ним сражение с РФ в Черном море.

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