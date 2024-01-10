В России звучат призывы о масштабном наступлении на Харьковщину: в ISW оценили угрозы для Украины

В России снова начали раздаваться несколько подзабытые призывы к новому наступлению российских войск на Харьковщине. Пропагандисты РФ вслед за представителем президента РФ Дмитрием Песковым заговорили о создании на территории Харьковщины "буферной зоны" для предотвращения ударов по Белгороду.

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При этом в России игнорируют тот факт, что захватить значительную часть этой украинской области в ближайшее время российские войска просто не способны. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Старт к возобновлению в России призывов к широкомасштабному наступлению на Харьковщине дало заявление спикера Кремля Пескова от 9 января. Тот заявил, что российские войска сделают все, чтобы сделать невозможными обстрелы Белгородской области с территории Харьковщины.

Это дало толчок очередной волне требований создания "буферной зоны" в Харьковской области глубиной 15 км, чтобы отбросить украинские РСЗО и артиллерию от российско-украинской границы.

Такие призывы регулярно звучали летом 2023 года – прежде всего от российских ультранационалистов. Тогда причиной послужили регулярные рейды российских добровольцев на территорию Белгородской области.

Однако аналитики ISW выразили сомнения, что российская армия в ее нынешнем состоянии способна на проведение подобной масштабной операции.

"Российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабным оперативным мероприятием, которое потребовало бы гораздо большей группировки сил и значительно лучших ресурсов, чем те, что российские силы сейчас сосредоточили вдоль всей международной границы с Украиной, в частности, в районе Белгородской области", – отметили в ISW.

При этом аналитики считают, что российские войска в ближайшие недели могут активизировать усилия по захвату Купянска на Харьковщине. По их оценкам, группировка оккупантов на Купянском направлении более способна к проведению интенсивной наступательной операции, чем где-либо в Украине или вдоль российско-украинской границы.

Если российские войска и начнут какие-то действия в Харьковской области с территории Белгородской области, они будут исключительно тактического уровня и в основном будут предназначаться для отвлечения и оттягивания украинских войск с Купянского направления, где россияне могут начать операцию.

Напомним, ранее в ISW рассказали о больших проблемах у российских войск на левобережье Херсонщины. Захватчики жалуются на плохую коммуникацию с командованием, нехватку средств РЭБ для противодействия украинским дронам и на то, что Силы обороны Украины уничтожают до 90% российской техники в районе Крынок.

Также сообщалось, что сформированное из ветеранов подразделение ГУР "Кабул 9" уничтожило более сотни единиц вражеской техники.