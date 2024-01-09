Сформированное из ветеранов подразделение ГУР 'Кабул 9' уничтожило более сотни единиц вражеской техники. Видео

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны "Кабул 9" нанесло масштабные потери российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили более сотни единиц вражеской техники.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР. Там также показали соответствующее видео.

Отмечается, что эффективность боевого отряда лучше всего свидетельствует количество уничтоженных им враждебных целей.

За период участия в боевых действиях воины спецподразделения сами по себе сожгли враждебных:

25 бронированных машин;

12 танков;

12 комплексов РЭБ;

11 артсистем;

2 самолета Су-25.

Кроме того, во взаимодействии с различными оперативно-тактическими группировками Сил обороны операторы дронов подразделения помогли выявить, а также скорректировать огонь и уничтожить:

33 САУ;

24 ЗРК;

16 комплексов РЭБ и РЭР;

2 командных пункта врага.

В ГУР уточнили, что подразделение "Кабул 9" возникло в начале широкомасштабного вторжения РФ. Его созданию, среди прочего, способствовал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Подразделение сформировали ветераны украинских спецслужб и ВСУ.

"Название спецподразделения ― аббревиатура, смысл которой известен только его воинам", – добавили в разведке.

Примечательно, что после участия в битве за Киев в Гостомеле и Броварском направлении разведчики-спецназначители отправились на юг Украины, где до сих пор продолжают уничтожать вражескую армию.

Минометные расчеты и снайперские группы подразделения украинской военной разведки работали также во время обороны Бахмута.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают наступательную операцию на левом берегу Херсонской области, нанося значительные потери российским оккупационным войскам. В этот раз Силы обороны уничтожили два вражеских наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины отразили очередную атаку армии РФ в районе Крынок на левом берегу Херсонщины и нанесли значительные потери захватчикам. Среди прочего, украинские воины отличили вражеский танк вместе с экипажем.

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