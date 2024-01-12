Количество вражеских штурмов уменьшилось: Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Херсона

На левом берегу Херсона за минувшие сутки количество вражеских штурмов уменьшилось в четыре раза – их было всего три. Контрбатарейная борьба воинов Сил обороны является достаточно результативной.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она уточнила, что накануне на левом берегу Днепра было зафиксировано три вражеских штурма.

Это в четыре раза меньше, чем раньше, когда оккупанты пытались штурмовать по 10-12 раз в сутки.

По словам Натальи Гуменюк, контрбатарейная борьба, которая проходит на левобережье Херсонщины, достаточно результативна.

"За вчерашние сутки там уничтожено 18 единиц бронетехники врага, 11 единиц – это тяжелая артиллерия. Также это самоходные установки, в частности такие как "Гиацинт", – сказала спикер Сил обороны юга.

Она добавила, что также была уничтожена лодка окупантов, антенная станция, два наблюдательных пункта, пункт сохранения горюче-смазочных материалов и полевой пункт боеснабжения врага.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Наталья Гуменюк рассказала, что на левом берегу Херсонщины оккупанты все чаще отказываются идти на штурмы. Это в основном касается десантников и морпехов ВС РФ, которые усилили подразделения типа "Шторм Z".

– Военный эксперт Владислав Селезнев сказал, что ситуация на левом берегу близка к кризисной, но украинские морпехи держат Крынки и массово "демилитаризуют" противника.

– Эксперт немецкой газеты BILD Юлиан Репке пришел к выводу, что плацдарм ВСУ в Крынках на левобережье Херсонщины стал одной из крупнейших ловушек для войск РФ за всю войну. Командование захватчиков не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны бронетехники.

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