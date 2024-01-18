"Каждый метр – это существенное достижение": Гуменюк заявила, что ВСУ работают над расширением плацдарма на левобережье Херсонщины

Украинские военнослужащие в крайне тяжелых условиях продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области. Более того, наши бойцы пытаются занять новые позиции на юге.

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Расширению плацдарма способствует мощная боевая работа украинских военных и погодные условия. Об этом в эфире национального телемарафона заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, путинские террористы продолжают предпринимать попытки штурма позиций украинских воинов. В течение 17 января враг пытался 6 раз атаковал бойцов Сил обороны на Херсонщине.

"Мы можем констатировать, что враг не прекращает штурм на левом берегу наших позиций, пытаясь выбить нас из того плацдарма, где удалось закрепиться. За прошедшие сутки насчитали шесть таких штурмов, но все они были безуспешными для врага", – заявила Гуменюк.

В то же время она подчеркнула, что защитники Украины расширяют плацдарм на левобережье Херсонской области. Гуменюк добавила, что такой работе наших бойцов способствуют погодные условия.

"Мы продолжаем работать над расширением плацдарма, эта работа очень тяжелая. Во времени она может показаться несколько замедленной, но она происходит в чрезвычайно тяжелых боевых условиях. Поэтому каждый метр – это существенное достижение", – объяснила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что в селе Крынки на левобережье Херсонщины не осталось ни одного уцелевшего здания, там постоянно идут ожесточенные бои. Но, несмотря на попытки врага выбить украинские подразделения, нашим защитникам удается удерживать плацдарм.

Напомним, российские оккупационные войска, вероятно, готовятся возобновить наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях фронта. Это может произойти в конце января или начале февраля 2024 года.

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