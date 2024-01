Войска РФ готовят наступление на нескольких направлениях, ВСУ удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины: ISW оценил ситуацию. Карта

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся возобновить наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях фронта. Это может произойти в конце января или начале февраля 2024 года.

Такие предположения высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), цитируя слова украинских официальных лиц. Вместе с тем они подчеркнули важность того, что ВСУ сохраняют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Отмечается, что хотя подтвержденных изменений линии фронта на левобережье не было, российская пропаганды выдумывает новые "победы" ВС РФ. В частности, один из блогеров утверждал, что оккупанты из состава 8-й роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота "подняли российский флаг" над центром села Крынки. ISW не обнаружил никаких визуальных подтверждений этого заявления, подчеркивая, что сегодня под Крынки продолжаются позиционные бои.

Сами российские источники утверждают, что река Днепр замерзла во многих районах, а это затрудняет не только переправу украинских сил через нее, но и действия российских войск на островах. Известно, в районе островов на Днепре и возле Козачьих Лагерей (к западу от Крынок) действуют российские подразделения 205-й мотострелковой бригады (49-я армия) и 2-го зенитно-ракетного полка (104-я воздушно-десантная дивизия) соответственно.

При этом в ISW считают, что по большей степени войска РФ ныне активизируют усилия на восточной линии фронта. По словам официального представителя командования Сухопутных войск Украины подполковника Владимира Фитьо, оккупанты перемещают свои наступательные операции с Купянского на Лиманское направление.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов тоже заявил, что российские атаки на Купянском направлении сократились за последние три недели до двух-пяти обстрелов в день. Но украинские силы ожидают возобновления вражеских атак в этом районе, как только устойчивые минусовые температуры заморозят поля и почву.

Текущие прогнозы погоды предполагают, что температура в Луганской области будет колебаться на уровне или ниже стабильной – достаточно низкой, чтобы заморозить землю в конце января. Поэтому, предполагают аналитики, российские войска могут возобновить наступление на местности, удобной для маневра, в конце января или начале февраля.

Известный российский блогер, связанный с Кремлем, заявил, что ВС РФ в последнее время сосредоточили артиллерийские и авиационные действия в прифронтовых зонах, но также "нанесли успешные удары" в тыловых районах Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областей.

А ISW отметил недавнее увеличение количества ударов российских беспилотников типа "Шахед" по украинским передовым позициям.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки боев на левобережье Херсонщины бойцы ВСУ уничтожили станцию наземной артразведки СНАР-10 "Леопард", БПЛА "Орлан", пушку и девять единиц автомобильной техники ВС РФ. Кроме того, защитники отминусовали пункт наблюдения и 16 оккупантов.

