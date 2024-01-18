Минус 'Леопард', 'Орлан' и 16 окупантов: в ВСУ рассказали об успехах на левом берегу Днепра

Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают бить по российским оккупационным войскам на левом берегу Днепра на Херсонщине. Вражеская армия за прошедшие сутки лишилась как минимум девяти единиц техники, важную станцию разведки, БПЛА и другое.

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Об этом в среду, 17 января, проинформировали на официальном Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Подтверждено, что за день на левом берегу стало меньше как минимум на 16 российских военнослужащих.

Как говорится в сообщении, украинские военные наносят огневое поражение по местам дислокации оккупантов, по огневым позициям врага и тылам.

За прошлый день защитники Украины отминусовали у армии страны-агрессора станцию наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард", один разведывательный дрон "Орлан", одну пушку, девять единиц автобронетехники и один враждебный наблюдательный пункт.

В Силах обороны юга также рассказали, что с помощью станции РЛС СНАР-10 "Леопард", которую ВСУ уничтожили на левом берегу Днепра, оккупанты могли проводить эффективную разведку наземных и подводных целей, определять координаты разрывов снарядов и мин и по этим данным корректировать огонь артиллерии, осуществлять топографическую привязку элементов боевых порядков войск.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери. Последствия неудачной для захватчиков атаки в Луганской области воины 63-й ОМБр показали на видео.