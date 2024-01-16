Оккупанты попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери: защитники Украины показали видео

Российские оккупанты на одном из направлений снова попытались захватить позиции украинских воинов. Вражеские штурмовики получили мощный отпор от защитников.

Видео дня

Видео с последствиями неудачного для захватчиков штурма, снятое воинами 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, публикует Telegram-канал DeepState. Оккупанты стремятся прорвать украинскую оборону на этом направлении, поэтому стягивают туда значительные силы.

"Бойцы 63-й бригады поделились кадрами штурма пид**ов в районе населенного пункта Диброва. Штурм состоялся вчера (15 января. – Ред.), конечно, успеха противник в нем не имел. Пылающая БМП этому доказательство", – говорится в сообщении .

В DeepState не уточнили, о какой именно из Дибров идет речь: населенные пункты с таким названием есть в нескольких областях Украины, в том числе и на Донбассе. Однако, судя по всему, речь идет о Диброве Луганской области.

Потери, понесенные захватчиками накануне, не заставили их изменить тактику.

"Сегодня попытки штурма продолжаются, московиты пытаются протиснуться в данном районе, сконцентрировав свои силы, но каждый раз получают по зубам и откатываются", – констатировали в DeepState.

Напомним, ранее в ВСУ показали, как производят зачистку врага под Авдеевкой.

Также стало известно, что оккупанты в Луганской области изменили вектор штурмовых действий. В настоящее время усилия они концентрируют на попытках выбить украинских воинов с позиции в Серебрянском лесу и Белогоровке.