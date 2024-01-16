Оккупантов ждет только смерть: ВСУ показали, как проводят зачистку врага под Авдеевкой. Видео

Защитники Украины показали подборку кадров с ликвидацией живой силы армии РФ, которая окопалась под Авдеевкой. Враг с осени прошлого года активно пытается захватить город.

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Украинские воины зачищают ряды российской армии с помощью FPV-дронов, артиллерии и не только. Видео их работы опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

"Ликвидация окrупантов под Авдеевкой продолжается", – коротко прокомментировали военные, подчеркивая, что врага в Украине ждет только смерть.

На видео видно оккупантов, которые группами передвигаются на "своих" позициях, обустроенных в посадках или вокруг покинутых украинцами домов.

По каждой такой вражеской группе украинские бойцы нанесли прицельные удары. И каждый прилет унес жизнь по крайней мере нескольких оккупантов. Еще ряд захватчиков пополнил ряды "300-х".

По данным Генштаба ВСУ, только в течение 15 января на Авдеевском направлении фронта Силы обороны отбили 18 вражеских атак в районе самой Авдеевки, Новобахмутовки и Степного, а также 16 атак в возле н. п. Северное, Первомайское и Невельское.

Аналитики DeepStatе, обновляющие карту войны в Украине, заявили, что в настоящее время армия РФ пытается занять Степное и активизировалась в районе Авдеевских дач.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ССО показали уничтожение группы оккупантов на Авдеевском направлении с помощью миномета. Точным ударом защитники ликвидировали трех солдат ВС РФ, еще двое были ранены.

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