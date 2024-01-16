За сутки на фронте произошло 94 боевых столкновения, уничтожено средство ПВО врага и две станции РЭБ – Генштаб

Российская оккупационная армия за сутки нанеса один ракетный и 68 авиационных ударов, а также совершила 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. На фронте в течение 15 января произошло 94 боевых столкновения.

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Украинские войска отбили десятки вражеских атак на разных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 16 января.

Путинские террористы продолжают обстреливать мирных жителей Украины. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Веселое, Берестово Харьковской области; Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполевка, Богдановка, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Новодарьевка Запорожской области; Змиевка, Новоберислав, Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 19 – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника недалеко от Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак – возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, 8 артиллерийских средств, 1 средство ПВО и 2 радиолокационные станции противника.

Напомним, 14 января Силы обороны Украины поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 был сбит, а Ил-22 – поврежден.

Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что страна-агрессор Россия в ближайшие годы может представить серьезную угрозу восточному флангу Североатлантического Альянса. По ее мнению, у Европы есть около трех-пяти лет, чтобы подготовится к возможное военной угрозе со стороны Москвы.

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