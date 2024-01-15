Войска РФ пытаются занять Степное и активизировались в районе Авдеевских дач: в DeepStatе назвали самые горячие участки фронта. Карта

Российские оккупационные войска увеличили активность на территории Степного Донецкой области и пытаются взять контроль над этим населенным пунктом. Также зафиксирована интенсивная деятельность военных РФ в окрестностях Авдеевских дач.

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В общем, ситуация остается напряженной. Об этом сообщили на канале основательной аналитики Deep State.

Да, на многих участках фронта продолжается активизация врага. Оккупанты пытаются накопить технику и живую силу для усиления давления на украинских защитников.

В частности, на Авдеевском отрезке захватчики активно пытаются занять Степное, но ВСУ дают им достойный ответ, нанося значительные потери. Ситуация в селе по-прежнему. Активизировался противник и в районе Авдеевских дач, восточнее АКХЗ, бои продолжаются.

Также враг не прекращает ежедневных штурмов в Первомайском, в этом году спокойных дней там практически не было. Возле Новомихайловки ситуация критическая, враг лезет с севера, востока и юга.

На Бахмутском направлении враг возобновил активность между Веселым и Спорным, бои продолжаются. Кроме того, захватчики атаковали район кладбища возле Хромового и восточнее Андреевки. По предварительной информации изменений нет.

На Сватовском отрезке захватчики продвинулись восточнее Макеевки. События происходили в первые дни года, соответственно, только сейчас была возможность уточнить линию столкновения.

Россияне также активизировались и в районе Нововодяного, а в последние дни проводят штурмовые действия западнее села. Происходили столкновения восточнее Тернов.

На Таврическом отрезке путинская армия подтягивает силы для усиления давления на плацдарм в Крынках. В последние дни враг уже традиционно понес потери в живой силе и технике.

Беломосковский, Северский и Белгородский отрезки, а также Бердянский и Запорожский остаются без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 января оккупанты на Таврическом направлении увеличили применение беспилотников. Воины Сил обороны Украины уничтожили там 56 дронов.

– Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил успехи, которых Украине удалось добиться в течение почти двух лет полномасштабной войны с РФ как на суше, так и в Черном море. Они говорят о том, что страну-агрессора можно победить.

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