Достижения Украины за время войны свидетельствуют, что Россию можно победить, – Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил успехи, которых Украине удалось добиться в течение почти двух лет полномасштабной войны с РФ. Они говорят о том, что страну-агрессора можно победить.

Видео дня

Соответствующее заявление Сунак сделал в пятницу, 12 января, во время своего выступления с трибуны Верховной Рады. Свидетельством того, что Украина может победить в этой войне, являются ее достижение как на суше, так и в Черном море.

"Российские военные значительно превосходят по численности украинские силы, но вы уже вернули себе половину оккупированной территории, вы удержали восток, восстановили жизненно важные судоходные пути, чтобы помочь прокормить мир, и все больше превращаете Крым в уязвимое место для России, а не в их сильную сторону. Эти победы показывают, что Россию можно победить в ее захватнической войне", – сказал британский премьер.

Он отметил, что Россия за время полномасштабной войны уже потеряла около полумиллиона своих военных, а российский диктатор Владимир Путин столкнулся с попыткой государственного переворота и был обвинен как международный военный преступник.

Экономика РФ, по словам Сунака, сильно ослаблена из-за санкций, а агрессивные действия Москвы заставили страны Европы значительно увеличили свои оборонные расходы.

"Сейчас он (Путин – Ред.) вынужден выпрашивать оружие у Ирана и Северной Кореи и отчаянно жертвовать сотнями тысяч мужчин в надежде, что Украина уступит или что ее друзья уйдут. Но Украина не сдастся, а Соединенное Королевство никогда не отступит", – заверил Сунак.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 января в Киев с официальным визитом приехал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, выступил на пленарном заседании Верховной Рады, а также объявил о самом большом пакете военной помощи Украине.

– Также президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!