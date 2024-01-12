Сунак в Киеве объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине: что в него войдет

В пятницу, 12 января, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Сунак. В Киеве он объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

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В него войдут снаряды, ракеты, а также подготовка украинских военных. Такое заявление британский премьер сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак отметил, что Британия предоставляет Украине самый большой пакет оборонной помощи с начала войны.

"Великобритания сегодня хочет объявить о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине с начала войны в размере 2,5 млрд фунтов", – сказал он.

Среди прочего 200 млн фунтов, заложенных в новом пакете, выделят на новые дроны.

"2,5 млрд фунтов, больше ракет, сотни тысяч снарядов, подготовка для тысяч украинских воинов, 200 млн фунтов будет выделено на сотни тысяч новых дронов", – сказал премьер Британии.

Напомним, заместитель председателя совбеза РФ, бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев выдал новую порцию угроз Великобритании из-за визита премьер-министра Риши Сунака в Киев. Он заявил, что размещение Лондоном "официального военного контингента" в Украине будет якобы означать объявление войны России.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели первые в 2024 году телефонные переговоры. Они обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшее усиление противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей ВСУ.

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