Зеленский провел первые в новом году переговоры с Сунаком: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 2 января, провели первые в 2024 году телефонные переговоры. Кроме прочего, они обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление противовоздушной обороны и дальнобойных способностей ВСУ.

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О звонке к Сунаку украинский глава проинформировал вечером 2 января в своем Telegram-канале. Гарант рассказал британскому премьеру о продолжении российского воздушного террора против украинских городов.

За последние пять суток оккупационная армия запустила по нашей стране не менее 500 ракет и дронов.

Зеленский поблагодарил коллегу за "существенный и разносторонний" вклад Великобритании в прочность украинской ПВО. В частности, Лондон передал нам радары, передовые противодроновые системы и ракеты.

"Отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран "Большой семерки". Должны как можно быстрее ее финализировать", – написал Зеленский.

Также они скоординировали позиции касательно формулы мира в преддверии четвертой встречи советников в Давосе (Швейцария), обсудили совместную работу над конкретными пунктами, а также подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров. Проведение последнего, по данным СМИ, может состояться уже в феврале 2024 года.

Как писал OBOZ.UA:

– Комментируя российскую ракетную атаку по Украине 29 декабря, Риши Сунак заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится ни перед чем на пути к своей цели – искоренить свободу и демократию. "Мы не дадим ему победить", – заверил британский премьер-министр.

– Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ранее отметил, что Путин не остановится в Украине, если ему удастся победить, и "вернется за добавкой".

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