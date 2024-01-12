Зеленский и Сунак подписали историческое соглашение о сотрудничестве Украины и Британии в области безопасности: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Риши Сунак подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Договор получил название "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

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