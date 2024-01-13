РФ существенно увеличила использование БПЛА на фронте: ВСУ уничтожают их десятками

Оккупационные войска России на Таврическом направлении увеличили применение беспилотников. За прошедшие сутки, 12 января, воины Сил обороны Украины уничтожили там 56 дронов.

Видео дня

Об этом рассказал командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. По его словам, враг активизировался – за сутки произошло 59 боевых столкновений и 42 авиаудара.

"Вчера захватчики сконцентрировали усилия на Донетчине. Также враг провел 879 артиллерийских обстрелов и значительно увеличил применение разнообразных БПЛА. Последние наши воины уничтожили целых 56 единиц. Кроме того, у оккупантов стало меньше на один ЗРК Бук-М1", – сообщил Тарнавский.

Командующий добавил, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и ведут активные действия на определенных направлениях.

Общие потери врага на Таврическом направлении составили 338 человек и 80 единиц военной техники.

В частности, украинские воины обезвредили четыре танка, восемь ББМ, четыре артсистемы, два средства ПВО, четыре автомобиля, две единицы спецтехники и вражеский склад с боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в целом на фронта 12 января оккупанты потеряли около 700 человек, а также 80 единиц вражеской техники и вооружений. В частности, Силы обороны Украины обезвредили 18 артсистем, 15 ББМ и 6 единиц спецтехники захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!