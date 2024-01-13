ВСУ за сутки уничтожили 700 оккупантов и 18 артсистем врага – Генштаб

Накануне, 12 января, украинские воины ликвидировали около 700 российских оккупантов. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники и вооружений.

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В частности, захватчики потеряли 18 артиллерийских систем, 15 ББМ и 6 единиц спецтехники. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, накануне Силы обороны уничтожили около 700 российских захватчиков. Безвозвратные потери врага в живой силе достигли 369 160 человек.

Также накануне враг потерял пять танков (в общей сложности их уничтожено уже 6 065 единиц), 15 боевых бронированных машин (11 269), 18 артиллерийских систем (8 728) и четыре средства ПВО (646).

Кроме того, путинская армия лишилась 12 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего потеряно оккупантами 6 848), 20 автомобилей (11 632) и шести единиц спецтехники (1 345).

В целом также за время полномасштабного вторжения Россия недосчиталась уже 957 РСЗО, 329 самолетов, 324 вертолетов, 1 806 крылатых ракет, 23 кораблей и катеров и одной подводной лодки.

Напомним, ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о потерях врага. По его словам, все чаще на Таврийское направление оккупанты бросают новозавербованных трудовых мигрантов и иностранцев. При этом максимальный срок подготовки, которую проходит большинство из них, составляет до 10 дней. Так что потери среди таких "солдат удачи" сверхвысокие.