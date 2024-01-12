Мигранты, которых РФ бросает на войну против Украины, проходят подготовку всего 10 дней: Тарнавский рассказал о потерях врага

За прошедшие сутки в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" произошло 43 боевых столкновения. 11 января там захватчики потеряли около 500 оккупантов.

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Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что в бой оккупанты все чаще бросают завербованных трудовых мигрантов и иностранцев, максимальная подготовка которых перед попаданием на передовую составляет до десяти дней.

В течение суток в операционной зоне ОСУВ "Таврия" российские оккупанты провели 43 боевых столкновения и совершили 547 артиллерийских обстрелов. А вот авиацию для ударов по позициям украинских воинов и населенным пунктам враг накануне не применял.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", – заверил Тарнавский.

Он добавил, что на самые горячие направления российское командование все чаще бросает недавно завербованных иностранцев с крайне плохой военной подготовкой.

"Большинство трудовых мигрантов и иностранцев, которых правдами и неправдами заманивают в российские вооруженные формирования, проходит максимум 10-тидневную общевойсковую подготовку. Потери во время штурмов среди таких лиц очень значительны", – рассказал командующий ОСУВ "Таврия"

Всего накануне на этом участке фронта оккупанты потеряли 462 захватчика и 27 единиц военной техники.

В частности, у россиян стало меньше на:

пять танков,

три ББМ,

две артсистемы,

14 БпЛА,

три автомобиля.

Кроме того, украинские воины взорвали два вражеских склада с боеприпасами и захватили троих пленных.

Напомним, в общей сложности накануне, 11 января, ВСУ проредили армию РФ еще на 840 военных и 57 единиц военной техники и вооружений.

Вдоль линии фронта вчера произошло 64 столкновения, из них почти треть – на Авдеевском направлении, еще 13 – в районе Марьинки.