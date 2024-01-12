ВСУ проредили армию РФ еще на 840 военных и 10 танков

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 840 военнослужащих армии РФ. На сегодня общее количество "демилитаризованной" ее живой силы достигает уже 368 460.

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Также в течение войны защитники уничтожили много вооружения и военной техники россиян, в том числе 57 единиц накануне. Данные о потерях врага по состоянию на 12 января 2024 года обновил Генеральный штаб ВСУ.

Во время боев в четверг, 11 января, украинские воины сожгли 16 боевых бронированных машин (всего 11 254), 11 артиллерийских систем (8710), 10 танков (6060) и одно средство противовоздушной обороны (642) захватчиков.

В небе бойцы сбили один вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 6836), на земле обезвредили 16 автомобилей и цистерн из ГСМ (11 612), одну – спецтехники (1339).

За время с начала полномасштабного военного вторжения агрессора Силы обороны также сбили 1806 крылатых ракет, 329 самолетов, 324 вертолета, уничтожили 957 РСЗО, потопили 23 корабля/катера и одну подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения "Старцы" 126-го батальона 112-й ОБТрО уничтожили российских оккупантов прямо в блиндажах. Ликвидация живой силы врага произошла на Лиманском направлении фронта.

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