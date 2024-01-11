Силы терробороны эффектно 'выжгли' окупантов прямо в блиндажах: появились видео

Бойцы подразделения "Старцы" 126-го отдельного батальона территориальной обороны 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны (112 ОБр СРО), находящейся в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО, уничтожили российских оккупантов на Лиманском направлении. Они "выжгли" их прямо в блиндажах.

Видео дня

Эффектные видео появилось в соцсетях Сил территориальной обороны. На кадрах видно, как украинские военные точным ударом с дронов ликвидируют российских оккупантов, которые прячутся в окопах посреди поля.

На втором видео можно увидеть четкие удары не только по блиндажам, но и по российским военным, прогуливающимся по украинскому лесу.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" совместно с 1 бригадой специального назначения уничтожили вражеский блиндаж с личным составом и находившийся рядом минометный расчет.

Ранее в ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Солнцепека" на Авдеевском направлении. Перед тем, как превратиться в металлолом, враждебная огнеметная система показала последний "салют".

Кроме того, стало известно, что в Донецкой области операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2". Этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. После определения координат противника операторы ССО направили огонь ракетного подразделения сил обороны на цель.

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