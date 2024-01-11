Работают пограничники: в Харьковской области уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами и технику. Видео

Российские оккупанты продолжают нести потери на войне против Украины. В этот раз украинские пограничники показали, как охотятся на путинскую армию.

Видео дня

В частности, они уничтожили вражеский блиндаж с захватчиками и технику Харьковской области. Соответствующее видео показала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На кадрах показана эффектная работа пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" совместно с 1 бригадой специального назначения.

"Уничтожен вражеский блиндаж с личным составом и находившийся рядом минометный расчет", - отметили в ГНСУ.

Напомним, ранее в Донецкой области операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Тирада-2". Этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. После определения координат противника операторы ССО направили огонь ракетного подразделения сил обороны на цель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Солнцепека" на Авдеевском направлении. Перед тем, как превратиться в металлолом, враждебная огнеметная система показала последний "салют".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!