Отработали точно: защитники Украины уничтожили враждебный комплекс орбитального подавления спутников 'Тирада-2' в Донецкой области. Видео

Украинские защитники уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "ТИРАДА-2". Этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. По вражеской технике отработали операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении.

Комплекс "ТИРАДА-2", предназначенный для препятствования работе спутниковой связи. Он был разработан в РФ осенью 2018 года, а весной 2019 уже был обнаружен на территории оккупированной Луганской области.

После определения координат противника операторы ССО направили огонь ракетного подразделения Сил обороны на цель. В результате точного попадания вражеский комплекс орбитального подавления спутников был полностью уничтожен.

Ранее сообщалось, что украинские воины уничтожили российский комплекс РЭБ "Серп-ВС5". Воины 59 отдельной механизированной бригады поразили установленный на крыше здания комплекс, предназначение которого состоит в противодействии дронам.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают боевую работу по освобождению временно оккупированного Крыма. Так, 4 января ВСУ поразили на полуострове вражеские склады с боеприпасами. Отмечается, что были уничтожены БК оккупантов возле поселка Первомайское в Курманском районе.