Дронам больше мешать не будет: украинские воины уничтожили вражеский комплекс РЭБ 'Серп-ВС5'. Видео

Украинские воины уничтожили российский комплекс РЭБ "Серп-ВС5". Воины 59 отдельной механизированной бригады поразили установленный на крыше здания комплекс, предназначение которого состоит в противодействии дронам.

Видео дня

Видео поражения комплекса опубликовал спикер УГА Юг Сергей Братчук. "Серп-ВС5" является одной из новейших разработок российского оборонпрома: его презентовали весной 2023 года.

"59 бригада развалила РЭБ "Серп-ВС5", задача которого – противодействовать дронам", – написал Братчук.

При этом поразили "грозу дронов", похоже, именно с помощью БпЛА.

Дальнобойный комплекс "Серп-ВС5", предназначенный для борьбы с роем дронов, разработан холдингом "Росэлектроника", входящим в корпорацию "Ростех". Он был презентован в марте 2023 года.

По утверждению разработчика, он способен глушить управление дронами, разрывать их связь с операторами, выводить из строя навигационное оборудование. Радиус действия комплекса составляет до 5 км, угол обзора – 360 градусов по горизонтальной оси. При этом комплекс может глушить сразу несколько каналов. То есть, должен быть эффективен против атак одновременно нескольких БпЛА.

Работает "Серп-ВС5" в пяти частотных диапазонах: 900 МГц до 5,8 ГГц. Система, согласно заявленным характеристикам, подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5), а также разрывает управление дронами через Wi-Fi. Сам комплекс поддерживает связь с пунктом управления через сеть Ethernet. Может работать как автономно, так и в составе комплексных систем.

Напомним, утром 7 января в Генштабе рассказали, что украинские воины истощают врага по всему фронту. В частности, накануне были уничтожены ЗРК, системы ПВО и склады оккупантов.

Так, в течение суток 6 января украинская авиация нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава российской армии. Также был уничтожен один зенитно-ракетный комплекс противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск ударили по 4 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и составу боеприпасов. Также были уничтожены три артиллерийских средства, радиолокационная станция ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника.