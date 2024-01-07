Украинские воины истощают врага по всему фронту: уничтожены ЗРК, системы ПВО и склады оккупантов

Силы обороны Украины продолжают истощать российских оккупантов по всей линии фронта. Украинские военнослужащие уничтожают личный состав и технику вражеской армии.

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Только за прошедшие сутки защитники нанесли по врагу десятки ударов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 января.

Украинские войска проводят активные действия, наносят оккупационным войскам РФ потери в живой силе и технике. Также бойцы ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток 6 января украинская авиация нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава российской армии. Также был уничтожен один зенитно-ракетный комплекс противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск ударили по 4 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и складу боеприпасов. Также было уничтожено три артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, защитники Украины в ходе боев на фронте 6 января ликвидировали 860 военнослужащих оккупационной армии РФ. На сегодня общее количество "демилитаризованной" живой силы врага достигает 364 730. Кроме личного состава наши воины уничтожили за сутки 146 единиц российской военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января Силы обороны уничтожили вражеские склады с боеприпасами в Крыму. Также в тот день защитники поразили командный пункт ВС РФ на полуострове. А 6 января украинские разведчики вывели из строя ракетные комплексы "Панцирь-С1" на территории Белгородской области РФ.

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