Воины-разведчики ГУР вывели из строя два ЗРГК 'Панцирь-С1' на территории Белгородской области. Видео

Украинские защитники вывели из строя очередные одобренные россиянами зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Причем новые потери оккупанты понесли не на фронте, а на территории Белгородской области.

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Очередные "аналоговнет" поджарили наши воины-разведчики. Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Так, в субботу, 6 января, украинские разведчики провели очередную спецоперацию, которая была направлена на ослабление РФ. Сложная миссия была реализована при содействии фандрейзинговой платформы United24.

Во время вылазки операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской противовоздушной обороны на территории Белгородской области государства-агрессора.

В результате попадания два ЗРГК "Панцирь-С1" были выведены из строя.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" используется для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения, а также от наземных и надводных угроз. На вооружении российских оккупантов эта техника стала в конце 2012 года.

Развёртывание комплекса занимает до 5 минут. Боекомплект этого ЗРГК состоит из 12 ракет 57Е6-Е и 1400 снарядов.

Примечательно, что стоимость одного такого СРГК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов.

Напомним, спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию в Грайворонском районе Белгородской области РФ. Украинские разведчики заменяли единственную дорогу, по которой передвигались оккупанты, а также атаковали взводный опорный пункт (ВОП), нанеся потери противнику.

Как сообщал OBOZ.UA, жителей российского Белгорода возмутила рекомендация спасателей оклеивать окна скотчем, чтобы защититься от взрывной волны. Они заявили, что теперь вынуждены страдать от последствий спецоперации, хотя не начинали ее.

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