Заминировали дорогу и атаковали взводный опорный пункт: разведчики ГУР устроили врагу 'бавовну' в Белгородской области. Видео

Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию в Грайворонском районе Белгородской области РФ. Украинские разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались оккупанты, а также атаковали взводный опорный пункт (ВОП), нанеся потери противнику.

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Об этом 5 января сообщила пресс-служба ГУР. Также были опубликованы кадры проведения рейда. "Рейд в логово оккупантов – разведчики нанесли врагу очередные потери", – говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что провели комплекс специальных действий в ответ на учащение вражеских диверсий и ради защиты гражданских украинцев на приграничной территории, страдающих от атак агрессора.

Согласно полученным разведданным, на позициях в Грайворонском районе Белгородской области командование ВС РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалоб личного состава на плохие условия службы.

Перед приездом московских "ревизоров" рядовые оккупанты засуетились – начали активные инженерные работы, рассказали в ГУР. Чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы военной разведки Украины спланировали и осуществили спецоперацию.

В частности, разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигался враг на указанном участке, а также атаковали ВОП окупантов.

"В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери. Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется. Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером накануне, 4 января, в Белгороде прогремели взрывы. Местные власти сообщили о двух пострадавших и трех десятках поврежденных авто.

2 января в Белгороде также было неспокойно, когда прозвучала серия мощных взрывов. Губернатор Гладков сообщал об одном погибшем.

30 декабря, через день после массированной атаки РФ по Украине, в Белгороде прогремели десятки взрывов. ВСУ атаковали военные объекты врага, но, по данным мониторинговых каналов, ПВО оккупантов стала причиной разрушений и гибели более двух десятков людей. Еще более сотни получили ранения.

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