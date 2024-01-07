ВСУ за сутки обезвредили 860 оккупантов и 36 артиллерийских систем врага

Защитники Украины в ходе боев на фронте 6 января ликвидировали 860 военнослужащих оккупационной армии РФ. На сегодня общее количество "демилитаризованной" живой силы врага достигает 364 730.

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Кроме личного состава, накануне наши воины уничтожили 146 единиц российской военной техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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