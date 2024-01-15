Отработали точно: воины ССО обезвредили группу оккупантов вблизи Авдеевки. Видео

Операторы Сил специальных операций Украины огнем из миномета обезвредили вражескую группу на Авдеевском направлении. На тот свет отправились сразу три оккупанта, еще двое стали "300-ми".

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Видео ликвидации живой силы ВС РФ защитники сняли с помощью дрона. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале ССО.

Операторы 8-го отдельного полка Сил спецопераций, выполняющие задачи на Авдеевском направлении, отметили, что в этой зоне враг не оставляет попыток продвинуться вперед.

В частности, каждую ночь захватчики атакуют один и тот же маршрут и каждый раз несут потери.

На этот раз во время ночного наблюдения защитники обнаружили с помощью разведывательного дрона с тепловизионным прибором группу из пяти оккупантов, пытавшихся проводить разведку.

Операторы ССО открыли по врагу огонь из миномета. В результате прицельного огневого поражения три оккупанта были ликвидированы навсегда, а двое получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 8-й полк ССО показал уничтожение группы из четырех оккупантов под Авдеевкой. Кроме этого, спецназовцы отминусовали три вражеских ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении.

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