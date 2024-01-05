'Охота' продолжается: защитники Украины отминусовали три вражеских 'Бука' на Донецком направлении. Видео

За неделю на Донецком направлении фронта украинские защитники "демилитаризовали" три российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2". Вражеское вооружение было выведено из строя вместе с радиолокационными станциями, подсвечивающими цели и наводящими ракеты.

Видео дня

Такую работу провели операторы Сил специальных операций и артиллеристы Сил обороны Украины. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ССО.

Отмечается, что российские "Буки" в украинских посадках обнаружили операторы третьего отдельного полка Сил спецопераций. Они навели на них огонь побратимов из ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ.

На кадрах видны три вражеских ЗРК, которые догнала "бавовна" от украинских воинов – она была мощной и яркой.

В результате огневых поражений один вражеский зенитный ракетный комплекс был полностью уничтожен, а еще два – выведены из строя так, что восстановлению они не подлежат.

Вражеская техника сгорела вместе с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36. Все это произошло за неделю на фронте в Донецкой области.

"Охота на вражеские цели продолжается!" – подчеркнули бойцы ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге воины Сил спецопераций и 140-го разведбатальона ВСУ уничтожили новейшую российскую РЛС "Ястреб-АВ". Вражескую технику поразили с помощью HIMARS.

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