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Воины ССО уничтожили на юге новейшую российскую РЛС "Ястреб-АВ". Видео

София Закревская
War
2 минуты
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Воины ССО уничтожили на юге новейшую российскую РЛС 'Ястреб-АВ'. Видео

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины вместе со 140-м отдельным разведывательным батальоном Сил обороны нанесли болезненную потерю российским оккупантам, уничтожив их новейшую контрбатарейную радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ". Этот комплекс артиллерийской разведки был ликвидирован на юге Украины.

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По РЛС отработали с помощью РСЗО M142 HIMARS. Об этом сообщили на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

"Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Операторы ССО вместе с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS", – говорится в сообщении.

В ССО отметили, что РЛС "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который враг использует для разведки огневых позиций артиллерии. Посредством этой РЛС россияне могут отслеживать траекторию наших ракет и вычислять точные координаты позиций артиллерии. Полученные данные захватчики передают своим артиллеристам для поражения позиций.

Воины ССО уничтожили на юге новейшую российскую РЛС "Ястреб-АВ". Видео
Воины ССО уничтожили на юге новейшую российскую РЛС "Ястреб-АВ". Видео

Украинский военный портал Defence Express отмечает, что россияне лишь на днях заявили, что они используют РЛС "Ястреб-АВ" на передовой в Украине, а на вооружение армией РФ она была принята в 2022 году.

О РЛС известно немного: как шасси для нее используется четырехосное БАЗ-6910-025, эта станция якобы способна "в автоматическом режиме отслеживать траекторию полета снарядов".

"В данном контексте особенно показателен тот факт, что для уничтожения "Ястреб-АВ" был использован именно M142 HIMARS. Это может свидетельствовать в частности, что эта новейшая российская контрабатарейная РЛС не способна отслеживать те же GMLRS", – отмечается в статье.

Воины ССО уничтожили на юге новейшую российскую РЛС "Ястреб-АВ". Видео

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