Воины ССО уничтожили на юге новейшую российскую РЛС 'Ястреб-АВ'. Видео

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины вместе со 140-м отдельным разведывательным батальоном Сил обороны нанесли болезненную потерю российским оккупантам, уничтожив их новейшую контрбатарейную радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ". Этот комплекс артиллерийской разведки был ликвидирован на юге Украины.

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По РЛС отработали с помощью РСЗО M142 HIMARS. Об этом сообщили на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

"Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Операторы ССО вместе с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS", – говорится в сообщении.

В ССО отметили, что РЛС "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который враг использует для разведки огневых позиций артиллерии. Посредством этой РЛС россияне могут отслеживать траекторию наших ракет и вычислять точные координаты позиций артиллерии. Полученные данные захватчики передают своим артиллеристам для поражения позиций.

Украинский военный портал Defence Express отмечает, что россияне лишь на днях заявили, что они используют РЛС "Ястреб-АВ" на передовой в Украине, а на вооружение армией РФ она была принята в 2022 году.

О РЛС известно немного: как шасси для нее используется четырехосное БАЗ-6910-025, эта станция якобы способна "в автоматическом режиме отслеживать траекторию полета снарядов".

"В данном контексте особенно показателен тот факт, что для уничтожения "Ястреб-АВ" был использован именно M142 HIMARS. Это может свидетельствовать в частности, что эта новейшая российская контрабатарейная РЛС не способна отслеживать те же GMLRS", – отмечается в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские пограничники уничтожили враждебный комплекс визуального наблюдения "Муром-М". "Ослепили" россиян воины на Харьковщине.

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