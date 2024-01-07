Среагировали моментально: ССО уничтожили вражескую группу на подступах к Авдеевке. Видео

Операторы 8-го отдельного полка Сил специальных операций уничтожили вражескую группу на подступах к Авдеевке Донецкой области. Благодаря результативной работе защитников четверо оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ССО ВСУ. Там отметили, что бойцы обнаружили группу противника во время ночного дежурства с помощью дрона с ночным и тепловизионным видением.

"Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", – рассказал военный-оператор дрона.

Напомним, также украинские пограничники с помощью дронов поразили две позиции оккупантов и уничтожили вражескую пехоту вблизи Бахмута на Донетчине. На опубликованных кадрах видно, что операторы БПЛА находят солдат Кремля и в окопах, и в посадках, и посреди поля, не оставляя им шансов на спасение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Защитники Украины уничтожили российский комплекс РЭБ "Серп-ВС5". Воины 59-й ОМБр поразили установленный на крыше здания комплекс, предназначение которого состоит в противодействии дронам.

– Также наши бойцы вывели из строя очередные зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Причем новые потери оккупанты понесли не на фронте, а на территории Белгородской области.

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