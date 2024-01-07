Дроны пограничников поохотились на оккупантов под Бахмутом: ударное відео

Украинские пограничники поразили две позиции оккупантов и уничтожили вражескую пехоту вблизи Бахмута Донецкой области. Подстрелить врага удалось операторам дронов ГПСУ.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram пограничной службы. Там отметили, что БПЛА наших защитников ударно работают по всем направлениям.

На кадрах видно, что дроны находят солдат Кремля и в окопах, и в посадках, и посреди поля, не оставляя им шансов на спасение.

Напомним, в канун Нового года украинские пограничники уничтожили очередной вражеский склад с боеприпасами. На опубликованном в сети видео видно, что после поражения здание загорелось изнутри и ярко пылало.

Также на Купянском направлении украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс визуального наблюдения "Муром-М", позволяющий оккупантам отслеживать перемещение украинских воинов и техники. Благодаря оптической камере с хорошим зумом, он способен различать человека на расстоянии до 10 км.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 1-й ОБрСП имени Ивана Богуна с помощью fpv-дрона атаковали на Бахмутском направлении вражеский блиндаж вблизи Хромового. После встречи с украинским дроном оккупанты имеют раненых.

– Сервис DeepState сообщил, что российские оккупанты в последнее время продвигаются западнее города Бахмут в Донецкой области, к тому же сразу в нескольких местах. Некоторые штурмовые действия врага были удачными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!