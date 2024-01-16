Оккупанты в Луганской области изменили вектор штурмовых действий: в ОВА рассказали о ситуации. Карта

В Луганской области российские оккупационные войска изменили вектор штурмовых действий. Если раньше захватчики особенно жестоко атаковали Макеевку, то сейчас основные усилия врага направлены на Серебрянский лес и Белогоровку.

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Там накануне, 15 января, украинские воины отразили 19 вражеских атак. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Оккупанты изменили вектор штурмовых действий, сместив его от Макеевки на Серебрянский лес и Белогоровку. В этих очагах за вчера отбито 19 атак россиян. Значительная часть наступлений противника происходила при поддержке авиации", – отметил он.

По словам Лысогора, захватчики пытаются вытеснить украинских воинов из лесного массива.

"В частности, мощная попытка штурма была организована на позиции Волынской бригады территориальной обороны. Однако россиян там постигла неудача – около 90 раненых и убитых захватчиков, три уничтоженных танка и ряд другой техники", – рассказал о "достижениях" оккупантов главы Луганской ОВА.

Не имея успехов на поле боя, захватчики, по словам Лысогора, привычно принялись отыгрываться на гражданских. В частности, они накануне нанесли авиационный удар по Новолюбовке и обстреляли из минометов и артиллерии Невское. В обоих населенных пунктах до сих пор остаются люди.

Напомним, ранее стало известно, что РФ хочет создать в Донецкой и Луганской областях свалки для российского мусора.

Для складирования мусора из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей в Луганской области россияне хотят создать шесть таких свалок, а на территории Донецкой области – еще три.

"Освободителям" безразлично, что это спровоцирует экологическую катастрофу на захваченной Россией части Донбасса.