РФ хочет создать на Донетчине и Луганщине свалки для российского мусора: есть угроза экологической катастрофы

Страна-агрессор Россия продолжает издеваться над жителями временно оккупированных ею территорий Украины. Захватчики собирают построить на захваченных Донетчине и Луганщине ряд свалок.

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Туда будут вывозить мусор не только с оккупированных территорий, но и из нескольких регионов России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Для хранения мусора из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей в Луганской области россияне хотят создать шесть таких свалок, а на территории Донецкой области – еще три.

В ЦНС отмечают, что таким образом враг фактически инициировал экологическую катастрофу на востоке Украины.

Стоит отметить, что ранее у оккупантов уже была "проба пера" – россияне практикуют вывоз мусора из Ростовской области на оккупированную Донетчину. При этом от планов строительства нового мусорного полигона вблизи Ростова в России отказались из-за протестов местных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают выискивать способы заставить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорта РФ. На оккупированной части Херсонщины владельцам российских документов обещают выдавать льготный уголь.

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