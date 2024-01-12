Уголь в обмен на паспорт РФ: оккупанты на захваченных территориях придумали новую схему – ЦНС

Российские захватчики продолжают выискивать способы заставить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорта РФ. На оккупированной части Херсонщины владельцам российских аусвайсов обещают выдавать льготный уголь.

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Украинцы, которые не имеют возможности приобрести топливо самостоятельно и отказываются от российского гражданства, фактически обречены на холодную смерть. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Российские оккупанты в попытках заставить украинцев в оккупации получать паспорта РФ пробили очередное дно. В настоящее время людей шантажируют возможностью пережить зиму.

"На ВОТ Херсонщины россияне выдают льготный уголь, но только при наличии российского паспорта. Таким образом, украинцы без паспорта, не имеющие возможности приобрести себе топливо самостоятельно, обречены на холодную смерть", – говорится в сообщении.

Ситуация осложняется тем, что оккупанты не обеспечили жизнедеятельность захваченной части региона: во время морозов значительная часть населенных пунктов, прежде всего сел, лишены электроэнергии, поэтому у людей нет альтернативных способов согреться зимой.

"Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов по изменению демографической ситуации в регионе", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что Россия перебросила на оккупированные территории десятки тысяч росгвардейцев. На вооружении они имеют ББМ, танки, артиллерийские системы, а также вертолеты.

В ЦНС отметили, что росгвардия после ВС РФ является вторым по важности компонентом российских оккупационных войск. Члены этого формирования выполняют роль тыловых отрядов подавления гражданского сопротивления. Кроме того, в их обязанности входит проведение фильтрационных мероприятий среди гражданского населения и выявление участников подполья.