Россия перебросила на оккупированные территории десятки тысяч росгвардейцев – ЦНС

Государство-террорист Россия сосредоточила на временно оккупированных территориях Украины десятки тысяч сотрудников росгвардии. По состоянию на январь 2024 РФ перебросила в Украину около 35 тыс. росгвардейцев.

Видео дня

Стоит отметить, что на вооружении у них есть ББМ, танки, артиллерийские системы, а также вертолеты. Об это сообщает Центр национального сопротивления.

По информации украинского подполья, половину из 35 тыс. росгвардейцев составляют регулярные формирования, распределенные по структуре в бригаду. Также насчитывается 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы. Еще около 100 подразделений представляют из себя формирования из сотрудников ОМОН и СОБР.

В ЦНС отметили, что росгвардия после ВС РФ является вторым по важности компонентом российских оккупационных войск. Члены данного формирования выполняют роль тыловых отрядов для подавления гражданского сопротивления. Кроме того, в их обязанности входит проведение фильтрационных мероприятий среди гражданского населения и выявление участников подпольного движения.

Примечательно, что росгвардейцы применяют для подавления несогласных с российской оккупацией мирных жителей оружие, в частности, тяжелую технику. В ЦНС подчеркнули, что современные российские оккупанты действуют так, как действовало НКВД, когда советские войска оккупировали Запад Украины и страны Балтии после 1945 года.

Также росгвардейцев использовали для охраны "избирательных участков" на временно оккупированных территориях во время псевдореферендума в сентябре 2022 и псевдовыборов в сентябре 2023 года.

Напомним, война в Украине вызвала череду потрясений во внутренней безопасности страны-террориста России. Поэтому российские силовики решили усилить свои ряды за счет бывших оккупантов. В частности, ряды Росгвардии пополнили боевики террористических организаций "Вагнер" и "ДНР".

Ранее сообщалось что оккупационные российские "власти" начали еще больше усиливать мобилизацию на захваченных территориях Украины. В ряды армии РФ принудительно набирают даже врачей и подростков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!