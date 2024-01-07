РФ усилила мобилизацию на оккупированных территориях, забирают даже 17-летних – ЦНС

Оккупационные российские "власти" начали еще больше усиливать мобилизацию на захваченных территориях Украины. В ряды армии РФ принудительно набирают даже врачей и подростков.

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По данным украинского подполья, оккупанты совершают все больше репрессивных мер, направленных на поиск "пригодных" к военной службе мужчин. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Установлено, что захватчики создают мобилизационные списки, внося туда данные об педагогах, врачах, коммунальщиках, а также о юношах, достигших 17-летнего возраста.

Для этого во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей агрессор развернул новые так называемые военные комиссариаты, которые возглавили российские военные.

"Врагу выгодна смерть украинцев независимо от стороны, где они воюют. Поэтому оккупанты используют украинцев в своей армии для пушечных штурмов, ведь их смерть не создает социального напряжения в нацистском обществе РФ", – подчеркнули в ЦНС.

Там обратились к украинцам с временно захваченных территорий, чьих родных загребли в российскую армию, воспользоваться горячей линией для сдачи в плен "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84 (номера принимают вызовы круглосуточно).

Кроме этого, подробная инструкция о том, как военнослужащему ВС РФ сдаться в плен, есть по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, на захваченных территориях агрессор продолжает вербовать украинцев в ряды армии РФ, выдавая им российские паспорта с "привилегиями". Кремль упростил процедуру обретения российского гражданства для украинцев и некоторых иностранцев, также он пытается полностью "узаконить" оккупацию Украины.

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