Россия пытается 'узаконить' оккупацию Украины, подростков с захваченных территорий враг может бросить на войну – ISW

Прокремлевские международные игроки пытаются узаконить российскую оккупацию Украины, ложно изображая Россию "освободительницей" и "законным правителем" украинских территорий. Сам агрессор продолжает вербовать украинцев на захваченных территориях в ряды ВС РФ, выдавая им российские паспорта с "привилегиями".

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они отметили, что 4 января кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства РФ для некоторых украинцев.

В документе говорится, что граждане Украины, которые родились и постоянно проживали в Крыму или Севастополе до незаконной аннексии полуострова Россией 18 марта 2014 года, "имеют право подать заявление на получение российского гражданства". Путинский указ также упрощает процесс получения гражданства РФ для граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена, которые родились в РСФСР и имели советское гражданство.

Сообщается, что таким образом российские власти планируют мобилизовать украинцев, проживающих на временно оккупированной территории, и, возможно, иностранных граждан в РФ. К примеру, Украинский центр сопротивления 4 января отметил, что российские военкоматы на оккупированной части Украины планируют потребовать от 17-летних украинцев зарегистрироваться на военную службу в ВС РФ начиная с марта 2024 года.

По данным центра, оккупанты попытаются увеличить темпы мобилизации после президентских выборов в РФ в марте 2024 года, и, скорее всего, будут использовать украинских граждан, служащих в российской армии, в качестве "пушечного мяса".

Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики в Запорожской области уже составляют список граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу, в том числе достигших 17 лет. По его словам, оккупанты обещали дать призывникам деньги и неуказанные социальные льготы в обмен на службу.

За день до этого, 3 января, так называемая итальянская Русская культурная ассоциация Эмилии-Романьи объявила, что 20 января проведет в Модене (Италия) выставку, посвященную "восстановлению" оккупированного Мариуполя после "освобождения" Россией "города-мученика" от "киевской хунты".

На циничном мероприятии выступят посол России в Италии Дмитрий Шодин и другие прокремлевские деятели. Ассоциация заявила, что ее миссией является "содействие" российско-итальянским геополитическим отношениям и экономической интеграции, поддержка интеграции "евразийского пространства" и распространение российской культуры в Италии.

Ранее эта организация проводила местные выставки в сотрудничестве с российскими региональными чиновниками, а ее бывший президент Стефано Бонилаури выступал в качестве ложного независимого наблюдателя на незаконных, поддерживаемых Россией парламентских выборах в Южной Осетии в 2019 году.

Таких же "независимых наблюдателей" Россия использовала, чтобы заявить, что ее незаконные выборы на оккупированной части Украины "легитимны". А теперь Кремль будет использовать этих пророссийских игроков на международном пространстве для распространения своих нарративов о ложной легитимности российской оккупации Украины.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко осудил мероприятие указанной "культурной ассоциации" в Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты меняют этнический состав населения на захваченной части Запорожья. Местных жителей они депортируют в Россию, а на ТОТ завозят "гастролеров".

