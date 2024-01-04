Завозят 'гастролеров': оккупанты меняют этнический состав населения в захваченной части Запорожской области, – Федоров

Страна-агрессор Россия продолжает изменять этнический состав населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Так, местных жителей отправляют на работу в континентальную Россию, а своих "гастролеров" завозят на ВОТ.

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Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Фёдоров в эфире телемарафона. Таким образом, сейчас примерно 50% жителей Мелитополя – не местные.

Сначала Россия довела до нищеты местных жителей. А затем через "центр занятости" на оккупированной территории начали предлагать жителям переехать на работу в Россию. В то же время на оккупированную территорию активно завозят россиян.

Перед началом полномасштабной войны и оккупации в городе проживало 150 тысяч человек. За два года оккупации около 90 тысяч выехали в другие города Украины и за границу. В Мелитополе осталось 60 тысяч коренных жителей, однако почти такое же количество людей прибыло из вражеской страны.

"С нового года они (оккупанты. – Ред.) массово начали предлагать местным жителям, вынужденно остававшимся в оккупации, выезжать на работу в континентальную РФ. Сегодня они предлагают Липецкую, Рязанскую области, Хабаровский край для того, чтобы забирать наших жителей из временно оккупированного Мелитополя", – заявил Федоров.

Ранее Федоров сообщил, что российская террористическая армия продолжает строить фортификационные сооружения на временно оккупированной территории Запорожской области. Захватчики роют новые окопы вблизи Токмака и Мелитополя. К тому же путинские войска фактически повторили тактику немецких нацистов, пришедших в Украину под руководством Адольфа Гитлера.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье враг продолжает терроризировать жителей. Особое отношение у них к тем людям, которые так и не получили паспорта РФ.

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