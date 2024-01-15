В Крынках нет ни одного уцелевшего здания: Гуменюк рассказала об обороне плацдармов на левом берегу Днепра

В селе Крынки на левобережье Херсонщины не осталось ни одного уцелевшего здания, там постоянно идут ожесточенные бои. Но, несмотря на попытки врага выбить украинские подразделения, нашим защитникам удается удерживать плацдарм.

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Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк во время брифинга 15 января.

"Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент, поскольку враг мощно жмет туда огнем", – сказала спикер.

Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с левобережья, но ВСУ удерживают позиции.

"Фактически населенный пункт не имеет ни одного неразрушенного здания, выглядит именно так русский мир, к сожалению, на левом берегу", – отметила Гуменюк.

По ее словам, в Херсонской области враг концентрирует свои удары по жилому фонду, который обстреливает реактивными системами залпового огня, тяжелой артиллерией, иногда применяет танки в направлении прибрежных населенных пунктов, реже использует минометы. В основном для ударов оккупанты пытаются использовать дроны.

По словам спикера, такие активные вражеские обстрелы по правому берегу Херсонщины направлены на то, чтобы сделать невозможным поддержку левого берега.

"Основным фактором сейчас является попытка врага держать количество обстрелов на отметке 100+ для того, чтобы очень плотно укрывать огнем правый берег и всю его инфраструктуру для предотвращения поддержки левого берега", – пояснила Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. 15 января ВСУ успешно отразили штурм кафиров и продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра.