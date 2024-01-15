ВСУ успешно отбили штурм окупантов и продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра – Генштаб

Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение 691 суток полномасштабного вторжения враг совершил очередной безрезультатный штурм позиций наших войск, но украинские защитники его отразили и продолжают удерживать плацдармы.

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Всего за сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений, больше всего – на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 15 января.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Армия РФ нанесла авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам. Среди них: Леоновка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Басовка, Запсилье, Степок, Грабовское, Александровка Сумской области; Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бочково, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки Харьковской области, где россияне тщетно пытались улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 12 атак противника вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского Донецкой области. Там оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов. Среди них: Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Армия РФ нанесла авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак кафиров в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь противник при поддержке авиации тщетно пытался улучшить тактическое положение. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам. Среди них: Александрополь, Новокалиново, Семеновка, Ласточкино, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать кафиров в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. В этом направлении противник при поддержке авиации 11 раз безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем со стороны россиян оказались Острое, Курахово, Георгиевка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Золотая Нива, Благодатное, Времевка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где кафиры тщетно пытались восстановить утраченное положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам. Среди них: Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Томарино, Ивановка, Никольское, Станислав Херсонской области и Днепровское, Солончаки Николаевской области.

"Противник не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 бесполезный штурм позиций ВСУ", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Атаки россиян

В течение суток произошло 86 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, 3 артиллерийских средствах и 2 радиолокационных станциях противника.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики массово обстреливают Авдеевку Донецкой области управляемыми авиабомбами. Всего за восемь дней 2024 года россияне выпустили по городу 132 КАБ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях с целью захвата новых территорий. Оккупанты активно наносят авиаудары по позициям украинских военнослужащих. Только за прошедшие сутки 14 января путинские войска сбросили в районе Авдеевки и Марьинки более 40 авиабомб.

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